Mand fængslet: Voldtog steddatter gennem 13 år

En ganske brutal sag blev i dag behandlet ved et grundlovsforhør ved dommervagten i København.

Her blev en 49-årig mand fremstillet og sigtet for igennem 13 år at have udsat sin steddatter for seksuelle overgreb af voldsom karakter.

Manden nægter sig skyldig.

Steddatteren er nu 26 år gammel. Men voldtægterne udspandt sig i følge sigtelsen i årene fra 2006 til 2019. Altså fra pigen var 10-11 år gammel og fremefter.

Af hensyn til offeret i sagen undlader Ekstra Bladet at gå i detaljer i forhold til overgreb, som hun i følge sigtelsen har været udsat for. Men der er blandt andet tale om stribevis af voldtægter og voldtægsforsøg.

Af sigtelsen fremgår det, at den nu 49-årige mand gjorde brug af både vold og trusler, samtidig med, at han udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed.

Derfor er han ligeledes sigtet for vold.

Ved fredagens retsmøde blev han varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage.