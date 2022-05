Mand faldt ned fra stillads

En 25-årig mand er kørt på hospitalet, efter han er faldet ned fra et stillads i Silkeborg

Politi og ambulance rykkede omkring klokken 10.15 ud til en arbejdsulykke på Dalgasgade i Silkeborg, hvor en 25-årig mand er kommet til skade.

- Vi får omkring kvart over 10 en anmeldelse om, at en mand er faldet 12 meter ned fra et stillads, og han har angiveligt ramt noget stillads på vej ned, siger Simon Skelkjær, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden er hastet på sygehuset, men han var ved bevidsthed og kunne tale, da politi og ambulancefolk ankom til stedet. Han klagede over smerter i brystet, fortæller vagtchefen videre.

Skal undersøges

Den tilskadekomne er en mand fra Skive-egnen, og Arbejdstilsynet vil nu undersøge, om arbejdsforholdene på stilladset var i orden.

- Omkring uheldsstedet bliver arbejdet standset, og vi foretager afhøringer og de nødvendige undersøgelser derude.

- Og så er det Arbejdstilsynet, som på baggrund af sit arbejde kan anmode om, at der rejses sigtelse, hvis noget ikke har været i overensstemmelse med reglerne, siger Simon Skelkjær.