Mand fik bidt halvdelen af tungen af i slagsmål

En 50-årig mand er sigtet for kvalificeret vold efter et voldsomt slagsmål mod en anden 50-årig mand

Et usædvanlig slagsmål udviklede sig voldsomt lørdag aften i et hus på Gistrupkanten i Nordjylland.

To 50-årige mænd kom i forbindelse med noget drikkeri op og slås, hvorefter den ene af to mænd bed halvdelen af tungen af den anden 50-årige mand, skriver Nordjyske.

Politiet blev kaldt ud til adressen i Gistrupområdet klokken 19.34 lørdag aften.

Ifølge vidner, der var til stede under slagsmålet, har de fortalt politiet, at den ene part bed tungen af den anden under slagsmålet. Der er stadig ikke foretaget afhøringer af de implicerede parter, så de nærmere omstændigheder er fortsat uklare.

- Vi skal have afhørt de implicerede og vidnerne yderligere. Men umiddelbart sigter vi den ene af de to 50-årige mænd for kvalificeret vold - altså efter den hårde voldsparagraf 245, og så skal det vurderes af vore jurister, om ham vi kalder gerningsmanden skal fremstilles i et grundlovsforhør, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Bruno Brix til Nordjyske.

Hvis manden, der har fået bidt tungen af, ikke kan få den syet ordentlige sammen vil hans evne til at tale rent blive nedsat. Og det kan i sidste ende betyde, at ordensmagten sigter gerningsmanden efter den grove voldsparagraf.