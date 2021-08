Mand fik slået flere tænder ud

En 24-årig mand blev udsat for et groft overfald natten til lørdag i Aarhus

Klokken 01.15 natten til lørdag tikkede en anmeldelse om røveri ind hos Østjyllands Politi.

En 24-årig mand havde stillet en pose med alkohol foran sin hoveddør i Frederiksgade, da han kortvarigt skulle ind og hente noget i sin lejlighed.

Da manden kort efter kommer ud af sin lejlighed, opdager han, at to personer havde taget posen og var på vej væk fra stedet. Manden råbte efter de to personer i forsøget på at få sin pose tilbage.

Det reagerede de to mænd på og overdængede ham med spark og slag på kroppen og i hovedet, hvilket resulterede i, at den 24-årige mand mistede flere tænder, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

En 20-årig mand blev senere på aften identificeret som overfaldsmanden, da politiet fik en anden anmeldelse, hvor han også var involveret.

Han bliver lørdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.