Mand fløjet til Rigshospitalet efter brand på en båd

En mand er tirsdag aften fløjet til behandling på Rigshospitalet, efter at der udbrød brand i en båd i havnen i Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Anmeldelsen om branden kom klokken 20.43.

- Branden udviklede en del røg, som drev ind over havnen. Vi afspærrede derfor en del af havneområdet, så folk ikke bevægede sig ind i røgen og for at give redningsberedskabet arbejdsro, siger politiets vagtchef Mads Flansmose.

Han kan ved 22-tiden ikke sige noget nærmere om den tilskadekomnes tilstand.

Branden på båden er slukket.