Mand flyves til Rigshospitalet efter brand

En mand fragtes til Rigshospitalet, efter der opstod brand i et skur på ejendommen

Mandag eftermiddag er en mand blevet fløjet til brandsårsafdelingen på Rigshospitalet i København, efter der opstod brand i et skur på Vibækvej i Viborg.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

- Branden er opstået ude i et skur, som så er brændt ned efterfølgende. Hvad der har forårsaget branden, ved jeg ikke endnu, siger han.

Han fortæller, at der så vidt vides kun var én anden person til stede på ejendommen, og at hun ikke er kommet noget til.

- Manden blev kørt med ambulance til Viborg Flyveplads, hvor han så blev hentet med helikopter.

Vagtchefen kan ikke oplyse yderligere om mandens tilstand.

Både politi, brandvæsen og ambulance har været til stede på adressen, efter anmeldelsen indløb 16.09.

Ifølge vagtchefen er brandvæsenet ved at have branden under kontrol, men både brandvæsen og politi er stadig på stedet.