Mand fundet død af forbipasserende

Torsdag formiddag er en død person blevet fundet i vandet ud for Havnegade 26 i Middelfart.

Det bekræfter Fyns Politi over for Fyens.dk.

Den afdøde blev fundet af en forbipasserende, og på Twitter uddyber politiet nu, at der er tale om en 44-årig mand, som blev bjærget og erklæret død på stedet.

Hans pårørende er blevet underrettet, og der er ingen mistanke om, at der skulle være tale om en forbrydelse.

Over for Fyens.dk oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard, at området ved havnen er afspærret. Det lægger lige nu jord til Klimafolkemødet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 09.49.

Ekstra Bladet følger situationen ...