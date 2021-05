Mand fundet død: Efterforskes som drab

En 35-årig mand og en 21-årig kvinde sigtes for drab

En 45-årig mand, der har været savnet siden 30. april, er fundet død.

Han blev fundet på en adresse i Aalborg. Nordjyllands Politi betragter sagen som en drabssag.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 35-årig mand og en 21-årig kvinde blev søndag 2. maj anholdt. De er begge sigtede for drab.

Anholdte er et kærestepar

Den 45-årige afdøde mand blev fundet i en lejlighed i det centrale Aalborg. Politiet er mandag til stede på adressen i forbindelse med efterforskningen.

'Vi efterforsker sagen som en drabssag – og det betyder, at vi foretager en række tekniske undersøgelser på adressen, ligesom afdøde skal retsmedicinsk undersøges,' siger politikommissær Carsten Straszek, der tilføjer, at politiet herudover her en række andre efterforskningskridt foran sig, blandt andet skal der foretages yderligere afhøringer af de anholdte og andre personer, ligesom der skal foretages forhør i området.

Carsten Straszek oplyser til Ekstra Bladet, at man fandt den 45-årige søndag aften cirka klokken 21.50. Parret blev anholdt 40 minutter forinden.

De to anholdte er et kærestepar, oplyser Carsten Straszek.

Af hensyn til efterforskningen vil han ikke kommentere de anholdtes relation til den nu afdøde 45-årige mand.