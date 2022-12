Mand fundet død i grøft

Onsdag formiddag modtog Syd og Sønderjyllands Politi en melding om, at der lå en person i en grøft på Brovej i Augenstenborg.

Manden, som var 69 år gammel, var kørt i grøften på sin invalidescooter og afgik desværre ved døden på stedet.

Det skriver Jydskevestkysten.

Manden kom fra lokalområdet.

Alt tyder på, at der er tale om en soloulykke, oplyser politikommissær Chris Thorning Vesterdal til Jydskevestkysten.

- Han kan have fået et ildebefindende eller været påvirket af alkohol eller lignende. Men noget tyder på, at manden havde ligget der i nogen tid. Allerede klokken seks havde nogen set scooteren ligge i grøften, oplyser Chris Thorning Vesterdal.

Man forventer nu at foretage et ligsyn med henblik på en mulig obduktion for at undersøge, om manden har været påvirket.