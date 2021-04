Mand fundet død i København

Tidlig lørdag eftermiddag omkring klokken 13.00 fandt politiet en 55-årig mand død i en parkeringskælder på Adelgade i København.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Jess Voldager overfor Ekstra Bladet.

- Vi er ved at undersøge, om der ligger en kriminel handling bag. I den forbindelse efterforsker vi altid bredt. Vi afviser ikke noget, men vi kan heller ikke bekræfte, at der er tale om noget kriminelt, siger Jess Voldager.

- Men når der er tale om en person - som i det her tilfælde bliver fundet i et parkeringshus alene - så er det klart, vi tager vores forholdsregler i forhold til at sørge for, at vores indledende skridt er korrekte.

- Hvis de efterfølgende undersøgelser skulle vise sig, at der er tale om noget kriminelt, så har vi gjort vores forarbejde ordentligt, siger vagtchefen.

Ifølge ordensmagten er den afdøde en 55-årig udenlandsk, hjemløs mand.

Politiet har haft afspærret parkeringskælderen omkring Adelgade, men de er efterhånden ved at være færdige på gerningsstedet, fortæller Jess Voldager.

De pårørende er endnu ikke blevet underettet.