Mand fundet død i voldgrav

En 43-årig mand er fundet død i voldgraven ved Riberhus i Ribe mandag aften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi får anmeldelsen klokken 18.05 om, at der ligger en person i voldgraven ved Slotsbanken i Ribe. Pågældende bliver erklæret død, da akutlægen når frem, og han har formentlig ligget der i et stykke tid.

- Vi har efterfølgende fået pågældende identificeret som en 43-årig mand, der i lørdags blev eftersøgt, siger Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Dødsårsag ukendt

Hvad der præcis er gået forud for, at manden endte i voldgraven er nu ved at blive undersøgt, men der er på nuværende tidspunkt ingen tegn på en forbrydelse.

- Dødsfaldet efterforskes som mistænkeligt, men ud fra de foreløbige efterforskningsskridt, så er der ikke noget mistænkeligt i det. Men i og med, at vi ikke kender dødsårsagen endnu, betragter vi det som mistænkeligt, siger Erik Lindholdt.

Et ligsyn skal nu foretages, og her forventes dødsårsagen at kunne klarlægges.

De pårørende er underrettet, og politiet er ved at have færdiggjort deres undersøgelser ved findestedet, oplyser vagtchefen videre.