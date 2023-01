Mand fundet død: Tre personer anholdt

To mænd og en kvinde er sigtet for drab efter fund af en død mand i Aalborg

To mænd og en kvinde er sigtet for drab efter fund af en død mand i Aalborg

To mænd og en kvinde er lørdag aften blevet anholdt og sigtet for drab, efter en person er blevet fundet død på Rendsburggade i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet modtog de klokken 22.50 anmeldelsen om manden, der var fundet livløs ved biblioteket, og han blev kort efter erklæret død.

Manden havde svære skader på kroppen, hvorfor politiet formodede, han var blevet udsat for en forbrydelse.

Politiet har i en pressemeddelelse skrevet, at den afdøde er identificeret, og at politier formoder, at der er tale om 'et opgør i misbrugsmiljøet'.

Foto: René Schütze

De tre personer på henholdsvis 31, 37 og 41 blev anholdt efter den indledende efterforskning på og omkring gerningsstedet.

- Det første døgn efter et drab er enormt vigtige for det fortsatte efterforskningsarbejde, så vi har sat rigtig mange ressourcer på sagen. Vi er i fuld gang med at afhøre vidner og arbejder fortsat på at sikre spor i sagen, siger vicepolitiinspektør Sune Myrup.

- Der er endnu ikke et klart billede af hændelsesforløbet, men vi arbejder med forskellige hypoteser. Som borger vil man kunne opleve et massivt opbud af uniformeret politi i området omkring Rendsburggade, Nytorv og Østerbro, men der er ingen grund til at føle sig utryg

Foto: René Schütze

De tre anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør søndag.

Nordjyllands Politi opfordrer dog til, at man kontakter politiet på telefon 114, hvis man har set noget mistænkeligt omkring hovedbiblioteket i Aalborg lørdag aften.