Mand fundet død ved rådhus: 58-årig sigtet for drab

Det har været et mystisk døgn, siden en mand ved middagstid torsdag blev fundet død på en bænk i Rådhusparken midt i Aarhus.

Nu er en 58-årig mand anholdt og sigtet for drab i sagen, selvom det stadig er uklart, hvordan han er død, og hvor længe han har ligget i parken.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Over for Ekstra Bladet ønsker politiinspektør Brian Voss Olsen ikke at oplyse, hvad der er baggrunden for anholdelsen, hvilken relation de to mænd har til hinanden, om de er danske statsborgere, eller hvad der er gået forud for fundet af den afdøde.

- Det er af hensyn til efterforskningen. Vi er så tidligt i forløbet, og der er slet ikke sket obduktion af den afdøde eller lignende. Så der er rigtig mange uafklarede spørgsmål, siger Brian Voss Olsen.

- Det er selvfølgelig også derfor, vi fremstiller med henblik på fængsling, så vi kan få ro til at arbejde, fortæller han videre.

Det har været sparsomt med informationer, mens politiet har efterforsket sagen, hvor politiet heller ikke kunne sige, om der var mistanke om en forbrydelse.

'Vi har efterforsket sagen intensivt hele aftenen og natten med henblik på dels at finde frem til identiteten på den afdøde og dels at afklare, om han var blevet udsat for en forbrydelse,' siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

'Det førte til, at vi sent i aftes anholdt en 58-årig mand, som vi mistænker for at have dræbt den 34-årige mand,' fortsætter han.

Den 58-årige fremstilles i grundlovsforhør klokken 13.30, hvor man fra anklagers side vil anmode om dørlukning.

Østjyllands Politi vil stadig gerne høre fra vidner, der kan have set noget. De kan henvende sig på telefon 114.