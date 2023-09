Mand fundet død ved Sjællands Odde

Midt- og Vestsjællands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere en mand, der blev fundet i vandet mandag eftermiddag

En endnu uidentificeret mand er mandag eftermiddag fundet død i vandet ud for Sjællands Odde. Politiet beder nu om hjælp i sagen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Manden beskrives som 50-60 år gammel, kraftig af bygning og iført en grå hættetrøje, en blå T-shirt og vandrestøvler af mærket OKIY.

- Manden blev fundet af en forbipasserende, der så den afdøde et par meter ude i vandet. Manden blev bjærget ind, og vi er nu ved at prøve at identificere ham, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Mikael Rahn.

Kender ikke dødsårsag

Politikredsen oplyser også, at det makabre fund blev anmeldt klokken 13.55, og at manden tilsyneladende kun har ligget i vandet i kortere tid.

Politiet kender dog ikke dødsårsagen med sikkerhed endnu.

Har du oplysninger i sagen, kan Midt- og Vestsjællands Politi kontaktes på telefonnummer 114.