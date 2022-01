Mand fundet død ved strand

En person, som søndag var ude at gå ved stranden i Harboøre, endte med at slå alarm til politiet, da vedkommende opdagede et livløst menneske i vandet.

Det oplyser Anders Hansen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Der er en person, som er ude at gå en tur på stranden, og så kan vedkommende se, at der ligger et eller andet på høfden i de her store granitblokke, som høfden består af, forklarer han.

Fodgængeren ringede derfor til politiet, som ved deres ankomst kunne bekræfte, at der var tale om et mandligt lig.

Manden har ligget i vandet længe, oplyser vagtchefen. Han kan på nuværende tidspunkt ikke svare på, hvordan manden er død.

- Det er for tidligt at sige, lyder det fra vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.30.