Mand fundet død

Mandag aften undersøger Nordsjællands Politi nogle 'mistænkelige omstændigheder' på Rasmus Knudsens Vej i Helsingør, efter en mand er fundet død.

Det bekræfter vagtchef ved Nordsjællands Politi Jakob Tofte over for Ekstra Bladet.

Der er ikke noget, som tyder på, at der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet, fortæller vagtchefen.

- Men der er nogle mistænkelige omstændigheder, der gør, at vi undersøger stedet, siger han.

De pårørende til afdøde er underrettet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet har afspærret et område ved en bygning, og at der er teknikere til stede.

- De søger efter spor udenfor, på svalegangen ved bygningen og på trappen, fortæller han.

- Her er en patruljevogn og tre til fire teknikerbiler.

Foto: Kenneth Meyer

