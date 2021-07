Mand fundet dræbt - to anholdt

En mand er fundet dræbt i en lejlighed i Haderslev. To personer er blevet anholdt

En mand er torsdag fundet dræbt i en lejlighed i Damgade i Haderslev, efter politiet modtog en anmeldelse om, at der var afgivet skud i lejligheden.

Den dræbte er en 35-årig mand, der blev fundet af den første patrulje på stedet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har efterfølgende anholdt to mænd på to forskellige adresser i Haderslev, der nu er mistænkt i forbindelse med drabet.

De to anholdte er henholdsvis 33 og 55 år gamle.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de vil være på stedet en rum tid for at lave tekniske undersøgelser og med tryghedsskabende patruljer i løbet af aftenen.

Hvis der er vidner, der har observeret noget, beder politiet dem om at kontakte dem på 114.