Mand fundet i udbrændt bil

Politiet formoder ikke, at der ligger en kriminel handling bag fundet af en død mand i en bil

Sydøstjyllands Politi har i løbet af tirsdagen undersøgt den bilbrand, som fandt sted på en mark udenfor Sjølund i Sydjylland tidligt tirsdag.

Politi og redningsmandskab blev tilkaldt klokken 06.13, efter at nogle beboere i området havde hørt et brag og set en bil i flammer på en mark.

Det viste sig, at der i vognen befandt sig en død person, og retsmediciner og kriminalteknikere har derfor været på stedet, som også blev afspærret af politiet.

Tirsdag eftermiddag kan vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Steffen Wolf, oplyse til Ekstra Bladet, at den afdøde er en mand, og at politiet har en formodning om, hvem det er, og at man er i færd med identifikationen.

Politiet mener på nuværende tidspunkt ikke, at der ligger noget kriminelt bag mandens død og bilbranden.