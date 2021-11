Mand i kørestol truede unge med pistol: - Hvem skal jeg skyde først?

35-årige mand i kørestol anholdt for at true fire unge med pistol

Hektiske scener har udspillet sig tirsdag aften i Bramming, hvor en 35-årig mand i kørestol er kørt forbi fire unge drenge med en softgun-pistol.

Her skulle kørestolsbrugeren have fremsat et særdeles truende spørgsmål til gruppen af unge.

- Hvem skal jeg skyde først?!

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet

- Vi har anholdt ham, og han kommer til at tilbringe natten i arresten efter sit optrin.

- Selvom der blot er tale om en softgun-pistol, så må man bestemt ikke true med den. siger Anders Frederiksen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi

Softgun-pistolen blev taget fra manden ved anholdelsen, der fandt sted kort efter optrinnet.

Manden skulle være trillet fra de unge mennesker i sin kørestol, hvorefter han blev standset af politiet tæt på Bramming Station.

Politiet modtog anmeldelsen 18.45, og det vil nu være op til deres jurister at afgøre, om han skal sigtes for sine trusler.