Mand i kritisk tilstand efter knivstikkeri

En 31-årig mand er i kritisk tilstand, efter han blev stukket med kniv i sit eget hjem på Vesterbrogade i Nørresundby søndag morgen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 7.29

- Han er under behandling, så jeg kan ikke detaljeret sige, om han er stukket mere end en gang, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at det har været muligt at få nogle udsagn fra offeret.

En 28-årig mand er blevet anholdt i sagen.

- Vi har anholdt en mand, som vi sætter i forbindelse med det her. Det gør vi ud fra nogle forklaringer, som vi har helt til at starte med. Og så bliver han standset ikke så langt derfra.

Der er endnu ikke taget stilling til et eventuelt grundlovsforhør.

Anders Uhrskov kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om der er en relation mellem den anholdte og offeret.

- Det er en del af hele det arbejde, vi er i gang med. Hvad er motivet til det her. Så jeg kan ikke sige noget konkret lige nu, siger Anders Uhrskov.

- Har der været en fest forud for knivstikkeriet?

- Lige nu er vi massivt til stede omkring gerningsstedet, og noget af det, vi laver, er en gerningsstedsundersøgelse. Den skal være med til at klarlægge, hvad der går forud for det her.

Vicepolitiinspektøren kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om der var andre vidner til episoden.

- Men vi hører gerne, hvis der skulle være nogen, der har kendskab til episoden. Så er de meget velkomne til at ringe på 114.

- Er det omkring anmeldelsestidspunktet, I søger oplysninger?

- Vi vil gerne have klarlagt et længere forløb, men det, vi ved faktuelt nu, er at vi modtager en anmeldelse klokken 7.29. Hvis der er nogen, der ligger inde med en viden om, at der er foregået noget enten uden for eller inde i en lejlighed, i en opgang eller i området, hører vi gerne fra folk om det, siger han.

Han understreger, at den øvrige befolkning ikke behøver bekymre sig.

- Vi ser det her som en isoleret hændelse, som den øvrige befolkning ikke skal være bekymrede for at blive ramt af, siger han.