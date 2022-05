Mand i kritisk tilstand: Politi efterlyser vidner

Den 32-årige mand, der fredag aften stukket med kniv på Døllefjelde-Musse markedet, er i kritisk tilstand.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fortæller, at knivstikkeriet opstod efter et klammeri mellem to mænd på parkeringspladsen ved markedet på Sakskøbingvej i Nysted. Her trak den anden anden en kniv, som han stak den 32-årige med.

Han blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet for at modtage behandling, hans tilstand er sidenhen blevet vurderet som kritisk. Sagen efterforskes som et drabsforsøg.

Politiet har en formodning om, hvem gerningsmanden er, men han er endnu ikke anholdt og opfordres til selv at henvende sig.

Har du set hændelsen eller har du informationer om gerningsmanden, kan du kontakte politiet på 114.