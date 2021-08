Mand i livsfare: Kvinde varetægtsfængslet

En 67-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for drabsforsøg og subsidiært grov vold.

Det har Retten i Hjørring afgjort ved et grundlovsforhør onsdag.

Nær relation

Tirsdag aften omkring kl. 19, blev politi og ambulance tilkaldt, efter en 67-årig mand var blevet ramt af flere knivstik omkring hjertet i en villa i Hirtshals.

Politiet anholdt på stedet den jævnaldrende kvinde med nær relation til manden, og sigtede hende for drabsforsøg.

Ifølge sigtelsen blev manden ramt flere gange i området omkring hjertet med knivstik, hvilket førte til en blodansamling.

Var i livsfare

Manden var efterfølgende i livsfare, men onsdag var han ikke længere i kritisk tilstand.

Det oplyste Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse forud for grundlovsforhøret.

I pressemeddelelsen forklarer politikomissær Henrik Staal, at politiets efterforskning har ført til at kvinden nu er sigtet for forsøg på manddrab.

- Vi er dog fortsat i gang med at udføre vores arbejde, der blandt andet handler om sporsikring på og omkring gerningsstedet, ligesom vi foretager forskellige afhøringer, personundersøgelser og tekniske undersøgelser, uddyber han.

Nægter sig skyldig

Anklager Thomas Klingenberg fortæller Ekstra Bladet, at kvinden har afgivet en længere forklaring under grundlovsforhøret, men nægter sig skyldig.



Han har ingen yderligere kommentarer med henvisning til, at kvinden blev fremstillet bag lukkede døre.

Den 67-årige kvinde er foreløbigt varetægtsfængslet frem til 1. september.