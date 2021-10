Mand idømt 12 års fængsel for drab

En 44-årig mand har modtaget sin dom for knivdrab

44-årige Martin Arvid Voigt er onsdag blevet idømt 12 års fængsel for at have knivdræbt sin 45-årige samlever i Skalkendrup i Nyborg Kommune.

Drabet fandt sted 9. december sidste år.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

I retten fandt de det bevist, at han var skyldig i at have påført kvinden de læsioner, hun døde af.

Flere stik mod hoved, hals og krop

Efter drabet kom det frem, at manden ifølge sigtelsen dræbte sin kæreste med flere stik og snit mod hovedet, halsen og kroppen. Det skete på deres fælles adresse mellem klokken 08.00 og 08.59.

Mindre end 20 minutter efter alarmopkaldet blev den 44-årige mand anholdt. Han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg og nægtede sig skyldig. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Ifølge Fyens Stiftstidende kan den 44-årige mand ikke forklare, hvad der skete den morgen. Ifølge mediet har han ved et tidligere retsmøde i domsmandsretten i Svendborg udtalt:

- Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg er helt blank. Men jeg tror, jeg gik op for at vække hende, og jeg husker, at jeg så en masse blod i sengen.

Økonomiske problemer?

Motivet er ikke klokkeklart, men ifølge Fyens Stiftstidende skulle den afdøde kvinde tidligere have truet Martin Arvid Voigt med at forlade ham på grund af 'uoverensstemmelser om økonomien.'

Anklageren i sagen er tilfreds med rettens afgørelse.

'Jeg er meget tilfreds med resultatet, hvor retten har delt anklagemyndighedens opfattelse af sagens beviser. Den udmålte straf på 12 års fængsel er helt i overensstemmelse med det normale strafniveau i sager om drab i førstegangstilfælde, således som det også var anklagemyndighedens påstand i den her sag', udtaler anklager Andreas Dahl fra Fyns Politi.

Manden er efter domsafsigelsen onsdag varetægtsfængslet. Han har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt han vil anke dommen.

