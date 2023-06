Mand idømt 12 års fængsel for nabo-drab

En 36-årig mand idømmes 12 års fængsel for at have knivdræbt sin nabo på et værested i Rønne i september 2021.

Det har et nævningeting i Østre Landsret afgjort, oplyser Statsadvokaten i København.

- Et nævningeting fra Østre Landsret stadfæster en dom på 12 års fængsel til en 36-årig mand fra Rønne, Bornholm, for drab på sin nabo i september 2021.

- Naboen blev i forbindelse med slagsmål dræbt med 12 knivstik, skriver Statsadvokaten på Twitter.

Også i Retten på Bornholm blev Brian Rønn Nielsen kendt skyldig i drab og idømt 12 års fængsel.

Drabet fandt sted 20. september sidste år omkring klokken 17.10 i en opgang på værestedet på Fabriksvej. Brian Rønn Nielsen stak den 46-årige Heino Mortensen 12 gange - herunder flere gange i halsen.

Omkring to uger senere døde Heino Mortensen af sine kvæstelser.