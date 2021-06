Mand idømt 14 års fængsel for drab gravid ekskæreste

En 32-årig mand har fået en dom på 14 års fængsel for at have dræbt sin tidligere gravide kæreste i august sidste år

En 32-årig mand er blevet dømt skyldig i at have dræbt sin tidligere kæreste med adskillige knivstik 10. august sidste år. Tirsdag blev han idømt 14 års fængsel ved Retten i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 31-årige dræbte kvinde var gravid, da hun blev dræbt. Det er tidligere blevet oplyst, at kvinden var cirka 22 uger henne i sin graviditet og dermed mere end halvvejs, da hun blev slået ihjel.

Sagen er blevet behandlet som en tilståelsessag, hvorfor den blev behandlet med et enkelt retsmøde. Af sigtelsen fremgik det ifølge JydskeVestkysten, at kvinden mindst 95 gange blev ramt af den kniv, som den tidligere kæreste dræbte hende med.

Mark Klausholt Biswas er idømt 14 års fængsel for at have myrdet sin tidligere kæreste. Privatfoto

Den nu dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til anke, oplyser hans forsvarsadvokat Carsten Hove til Ekstra Bladet.

Forsvareren har ikke yderligere bemærkninger.

Politiet oplyser, at de modtog en anmeldelse natten til den 10. august om, at der var sket et dødsfald i en lejlighed i Kolding. Her blev politiet hurtigt klar over, at kvinden ikke var død af naturlige årsager, og manden blev anholdt og varetægtsfængslet.

Udover dommen på 14 års fængsel skal manden betale en erstatning til den dræbte kvindes familie.