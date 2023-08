Mand idømt astronomisk erstatning for hævnporno

Kvinden og hendes advokat håber, at sagen vil afskrække andre fra at begå samme teknologiske overgreb, som hun har været udsat for

Sagen benævnes som en symbolsk sejr for alle ofre for hævnporno i USA.

En kvinde fra Texas har nemlig vundet en retssag over sin ekskæreste, men erstatningsbeløbet, hun skal modtage fra ham, er af alt andet end af symbolsk størrelse.

Mere end otte milliarder danske kroner er manden, Marques Jamal Jackson, blevet dømt til at betale sin ekskæreste.

Og selvom straffen for hævnporno i USA ved en række domme er blevet skærpet mere og mere, er der i den nye sag tale om en hidtil uhørt størrelse.

Lavede kampagne

Det tidligere par var ifølge sagens dokumenter gennem et langt brud, inden de i 2021 gik endeligt fra hinanden.

Kvinden flyttede i den forbindelse ind hos sin mor, men i mellemtiden beholdt ekskæresten adgangen til hendes e-mail, sociale medier og fik sågar uberettiget adgang til overvågningskameraerne i morens hjem.

Annonce:

Alt sammen brugte han til at skaffe intime billeder af hende, som han lagde op på internettet, hvor han taggede hendes venner, familie, kolleger og personer fra hendes træningscenter.

Han oprettede også en hjemmeside med det formål at dele billederne, ligesom han også offentliggjorde dem på pornohjemmesider og i offentlige Dropbox-mapper.

'Du vil tilbringe resten af dit liv med forgæves at prøve at fjerne dig selv fra internettet. Alle, du nogensinde vil møde, vil høre historien og kigge efter det,' lød det ifølge retsdokumenterne i den sidste sms fra ham.

Jubler

Kvinden, der blot går under navnet D.L. i retsdokumenterne, har lidt stor skade efter smædekampagnen.

Ifølge amerikanske medier er hun diagnosticeret med posttraumatisk stressforstyrrelse (ptsd), og hun har været plaget af tanker om selvmord oven på chikanen.

Også af de grunde betyder sagen meget for hende, siger hendes advokat, Bradford Gilde.

Annonce:

- Selvom det er usandsynligt, at erstatningen i denne sag vil blive inddrevet, giver dommen D.L. hendes gode navn tilbage. Denne straf er også nævningetingets bidrag til at skabe opmærksomhed om denne nationale teknologidrevne epidemi.

- Vi vil for evigt beundre D.L.s mod til at kæmpe imod. Vi håber, at det svimlende høje beløb i denne dom sender et budskab til skræk og advarsel og forhindrer andre i at deltage i denne afskyelige aktivitet, siger advokaten.

Ignorerede alt

Og det er, som advokaten siger, noget usandsynligt, at Marques Jamal Jackson kan eller vil betale erstatningen.

Især i betragtning af at han gennem hele sagen har ignoreret alle henvendelser fra retten og kvindens advokater, der egentlig 'kun' krævede 700 millioner danske kroner i erstatning.

Han mødte heller aldrig op i retten eller hyrede en advokat, hvilket han alt andet lige nok må fortryde nu.

Sagen er blevet ført for et nævningeting ved en civildomstol. Nu er det op til kvinden og hendes advokater at sørge for, at erstatningen faktisk bliver betalt. Gør den ikke det, så skal sagsøgeren, altså kvinden, anlægge en ny retssag, hvor man kan kræve mandens aktiver inddrevet. Hun kan også hyre et inkassobureau.