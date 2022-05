Mand idømt fængselsstraf for at true Mette F.

Truslerne skete via sociale medier

En 43-årig mand fra Esbjerg blev mandag idømt seks måneders ubetinget fængsel ved Retten i Esbjerg for trusler om vold mod statsminister Mette Frederiksen (S).

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Truslerne skete via Facebook.

Den 43-årige mand blev dømt for i alt fem gange at have overtrådt straffelovens paragraf 119, nemlig trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste, skriver politiet.

Skærpet straf

Tre af truslerne blev rettet mod Mette Frederiksen i 2022 og dermed efter, at lovgivningen på området blev strammet.

Skærpelsen betyder, at det er en skærpende omstændighed, hvis truslerne kan kobles til synspunkter i den offentlige debat, eller hvis truslerne har til formål at forhindre personer i at gøre brug af deres ytringsfrihed.

Som udgangspunkt skal der således ske en fordobling af strafniveauet.

Manden blev også dømt for at være i besiddelse af fem magasiner til en militær riffel, hvilket han erkendte.

Han blev fængslet, efter at dommen faldt, men kærede fængslingen til Vestre Landsret.