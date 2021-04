Mand idømt fængselsstraf: Kastede øldåser under demo

En mand er blevet idømt fængselsstraf for en række lovovertrædelser under en Men In Black-demo. Endnu engang spillede den omstridte corona-paragraf en rolle i retssagen

En 33-årig mand blev i Københavns Byret onsdag idømt en fængselsstraf på et år og tre måneder for en række lovovertrædelser begået under en Men In Black-demonstration på Rådhuspladsen i København 9. januar.

Manden er således dømt for forsøg på grov vold, forsøg på vold mod politiet og grov forstyrrelse af den offentlige orden, blandt andet fordi han forsøgte at kaste øldåser mod politiet.

Det oplyser forsvareren i sagen, Torben Brøndum Rasmussen, til Ekstra Bladet.

Dobbeltstraf

Også paragraf 81D - ofte kaldet 'corona-paragraffen' - blev taget i brug. Som følge deraf blev den 33-åriges straf forhøjet til det dobbelte.

Noget Torben Brøndum Rasmussen finder dybt kritisabelt.

- Hvis han havde begået de samme lovovertrædelser til en demonstration for eksempel bedre vilkår i folkeskolen, ville straffen ikke kunne fordobles, siger Torben Brøndum Rasmussen.

- Men fordi demonstrationen handler om corona, får han dobbelt op. Det, mener jeg ikke, har gang på jord, og jeg synes, det er i strid med grundloven, fortsætter han.

Sådan så det ud, da optøjer brød ud efter demonstrationen på Rådhuspladsen 9. januar. Foto: Kenneth Meyer

Den 33-årige er da heller ikke tilfreds med dommen, oplyser forsvareren.

- Han forstår godt, at man skal straffes, hvis retten finder en skyldig. Men han forstår ikke meningen med dobbeltstraffen, siger Torben Brøndum Rasmussen.

- Jeg er også utilfreds. Både som forsvarer, men også som dansk borger.

Skaber debat

Paragraf 81D har været diskuteret vidt og bredt. Især retssagen om 30-årige Nanna Skov Høpfner, der ligeledes er dømt for en række forhold begået under samme demonstration som den nu dømte 33-årige, har vakt opsigt.

Flere blev anholdt under og efter demonstrationen 9. januar. Foto: Anthon Unger

Hun blev i byretten idømt to års fængsel for blandt andet med ordene 'okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?' at opfordre til vold.

Hun er ligeledes dømt for grov forstyrrelse af den offentlige orden, men har anket dommen, som til sommer skal for landsretten.