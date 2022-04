Mand idømt seks års fængsel for voldtægt af ung pige

Den 41-årige mand er dømt for at have presset en ung pige til sex ved at true med at offentliggøre intime billeder

En 41-årig mand er skyldig i at have voldtaget en dengang 16-årig pige. Overgrebene fandt blandt andet sted i Albertslund.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelselse.

I en periode på over et halvt år, truede manden sig ugentligt til sex med den unge pige. Det var først efter et opkald til en hotline for børn, at overgrebene blev stoppet.

- Sagen her er et godt eksempel på, hvorfor man straks skal gå til myndighederne, hvis man bliver truet på denne måde, siger senioranklager Helene Lindberg Brædder.

Efterforskningen blev startet med det samme som Københavns Vestegns Politi blev bekendt med sagen. I første omgang drejede det sig om at fastslå gerningsmandens identitet, som han havde løjet om over for pigen. I ugerne efter blev manden anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Han har siden siddet fængslet i sagen, oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Manden har misbrugt en ung og psykisk sårbar pige. Han har truet med, at han ville sprede falske rygter om hende, og at han ville offentliggøre intime billeder af hende, hvis hun ikke havde sex med ham. Det er voldtægt, og i det lys skal man se straffen, siger Helene Lindberg Brædder.

Ud over fængselsstraffen fik den 41-årige mand forbud mod at kontakte børn og unge under 18 år via internettet.

Dommen på seks års fængsel er blevet anket.

