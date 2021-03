Mand idømt to års fængsel og udvisning for støtte til IS

En 31-årig mand med gambisk baggrund er dømt to års fængsel og udvisning for bestandig i en sag om at have støttet Islamisk Stat.

Han var i sagen tiltalt for at rådgivet tilhængere af terrororganisationen og desuden forsøgt at motivere dem.

Derudover var han tiltalt for at have forsøgt at yde økonomisk støtte til organisationen.

Fra mandens telefon har anklagemyndigheden ad flere omgange under retssagen gennemgået materiale fra beskedtjenesten Telegram.

I beskederne er der troskabserklæringer til ledere af Islamisk Stat, og opfordringer til terror og henvisninger til tidligere terrorangreb i Vesten og deres vigtighed for Islamisk Stat.

Anholdelsen skete i december 2019. Under en aktion tilrettelagt af PET slog betjente til mod en landejendom, hvor den 30-årige boede med hustru, to børn og svigerfamilien.

Ved samme aktion blev cirka 20 andre anholdt forskellige steder i landet.

Ved proceduren gik senioranklager Klaus Lauridsen efter fire års fængsel og udvisning.

Manden har gennem hele retssagen nægtet sig skyldig.