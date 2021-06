- Jeg var presset, så jeg talte grimt.

Det siger en 42-årig mand, som ved Københavns Byret onsdag er dømt efter den paragraf, som populært bliver kaldt racismeparagraffen.

Men han afviser, at han har sagt noget racistisk i juli 2017, da han mødte op på Udlændingestyrelsens borgerservice, som han er tiltalt for.

Her pegede han på en ansat og flere personer med anden etnisk baggrund i lokalet. Ifølge anklagen har han brugt ord som 'sorte lort' og perker om dem.

Mandens forsvarer mener, at han burde frifindes, og påpeger i retten, at hændelsen skete for snart fire år siden.

Den lange sagsbehandlingstid bør som minimum betyde en nedsat straf, mener forsvareren.

Retten er ikke enig. Dommen følger anklagerens påstand om, at manden skal betale fem dagbøder af 200 kroner.

Retten mener, at det er en anledning til at markere, at mandens opførsel var over stregen, da han mødte op for at få hjælp til sig selv og sin kone.

Selv forklarer manden i retten, at han var frustreret over sin sagsbehandling i styrelsen.

Manden er etnisk dansker, mens hans hustru er udlænding. De har tidligere boet i udlandet.

Parret har skullet betale nogle beløb, i forbindelse med at hustruen skulle føde i Danmark.

Manden mener, at de fik en arrogant og apatisk behandling, og at deres sag ville være blevet behandlet anderledes, hvis de var mellemøstlige flygtninge. Mange af de ansatte kommer ifølge den 42-årige fra mellemøstlige lande.

- Det er mig, der bliver trykket på af en overmagt, siger han under sin forklaring.

Den 42-årige henvendte sig til en højgravid medarbejder i Udlændingestyrelsen.

Han pegede på hende og på børnefamilier i lokalet og brokkede sig over, at 'det sorte lort og de fucking perkere kan føde deres yngel gratis', står der i anklageskriftet

I 2019 handlede 100 ud af 281 sager, som politiet havde om hadforbrydelser, om hadefulde ytringer under racismeparagraffen. Det fremgår af politiets årsrapport om hadforbrydelser.

Paragraffen omhandler ikke kun racisme, men også hadefulde ytringer om seksualitet og religion.