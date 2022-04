Mand klemt ihjel

Manden blev klemt under en personbil, som han arbejdede på

En 26-årig mand er afgået ved døden, efter at være klemt under en personbil, som han arbejdede på i sin fritid ved en virksomhed.

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

- Bilen væltede ned over ham, mens han arbejdede på den. Han blev fundet her til morgen af en kammerat, der også har adgang til virksomheden, siger vagtchef Lars Thede.

Den tragiske ulykke fandt sted på en virksomhedsadresse på Stærmosevej i Haarby. Manden var fra Assens-kanten.

Politikredsen skriver, at den 26-årige var ansat i virksomheden, men det understreges, at den pågældende virksomhed ikke har arbejdsmæssig relation til ulykken ud over ansættelsesforholdet.

Fyns Politi beretter, at ulykken er sket på et ukendt tidspunkt fra fredag til lørdag.

De pårørende er underrettet.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 09.30.