Mand knivstukket af tæskehold på tre

En 26-årig mand er tirsdag ved Retten i Næstved blevet varetægtsgænslet frem til 27. januar i en sag om vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har efterforsket i et stykke tid. I sagen sidder to mænd i forvejen varetægtsfængslet.

Den 26-årige nægter sig skyldig i at have været part i en trio, som 14. november klokken 20.15 overfaldt en mand på en adresse i Vemmelev på Vestsjælland.

Offeret blev blandt andet stukket med en steakkniv i højre skulder.

Af sigtelsen mod manden fremgår det, at en af de i forvejen fængslede først skubbede til den forurettede, mens han sad ned, og efterfølgende væltede ham om på jorden.

Mens manden lå på jorden, blev han ifølge sigtelsen sparket i hovedet og baghovedet og i maven. Alle tre overfaldsmænd var iført sikkerhedssko.

Desuden er det politiets opfattelse, at de tre brugte en steakkniv, som den forurettede blev stukket med i skulderen og også i maven, selvom det sidste stik aldrig trængte ind i kroppen på manden.

Skaderne var temmelig omfattende. Den overfaldne mand fik flænger i baghovedet, blodsprængte øjne, skæv næsevæg, hudafskrabninger i hovedbunden og i ansigtet, og så pådrog han sig et blødende sår på højre kraveben, hvor han var blevet stukket.

Det har ikke været lige til for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at få anholdt alle tre gerningsmænd. Den første blev anholdt 15. november. Den anden blev anholdt 15. december, hvorefter den sidste altså blev anholdt mandag.

Dørene blev lukket under grundlovsforhøret på foranledning af anklagerfuldmægtig Maya Huniche fra Sydsjællands og Lolland-Flasters Politi, og derfor er det endnu ikke muligt for Ekstra Bladet at fortælle, hvad der var baggrunden for, at den forurettede blev overfaldet.