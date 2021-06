Mand kræves fængslet efter ulykke

En 20-årig mand bliver fredag formiddag stillet for en dommer, efter han ifølge politiet var skyld i en ulykke i Skodsborg torsdag aften.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser, at manden er sigtet for vanvidsbilisme. De nærmere detaljer i sigtelsen er endnu ikke oplyst.

En 27-årig mand fra Gentofte kom alvorligt til skade i forbindelse med ulykken, der skete på Skodsborgvej. Den 20-årige kom selv lettere til skade.

- Det lader til, at den 20-årige bilist i et blødt sving er kommet over i den modsatte vejbane, hvorefter han rammer den anden bil delvist frontalt. Det tyder skaderne på de to biler på, lød det fra vagtchef Jakob Tofte natten til fredag.

Ekstra Bladet følger sagen ...