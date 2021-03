Mand kræves idømt forvaring for forsøgt på voldtægt af børn

En 38-årig mand er kendt skyldig og idømt forvaring i en sag om forsøg på voldtægt af mindreårige piger via scor.dk.

Det har et enigt nævningeting afgjort fredag, oplyser retsformand Anders Herping Nielsen i Retten i Roskilde.

- Baseret på Retslægerådet og mentale vurderinger vurderer retten, at han udgør en væsentlig fare for andre personers sikkerhed, siger retsformanden.

I retten mandag erkendte Christian Ambrosius Dehn, at han i december 2018 tog kontakt til profiler på datingsider, hvor kvinderne på profilerne havde mindreårige piger. Det var med det formål at have seksuelt samvær med børnene.

Pigerne eksisterede dog ikke. Der var i stedet tale om falske profiler, hvor opdigtede kvinder hævdede at have børn under 15 år.

De falske profiler var lavet af andre brugere på datingsiden. Sagen blev meldt til politiet af scor.dk, efter at de falske profiler anmeldte den 38-årige mand til hjemmesiden.

Han er ifølge byretten skyldig i alle sagens ti forhold. Han er tiltalt for forsøg på voldtægt, besiddelse og deling af børnepornografi samt opfordring til voldtægt.

En vurdering fra Retslægerådet og en mentalundersøgelse af Christian Ambrosius Dehn har konkluderet, at der er en stor sandsynlighed og fare for, at han vil gentage sine forbrydelser.

Derfor mente anklager Annette Ahm, at han burde idømmes forvaring fremfor almindeligt fængsel - altså at han skal spærres inde på ubestemt tid.

Christian Ambrosius Dehn har også tre tidligere domme, hvor han har kontaktet mindreårige piger over internettet.

- Internettet har givet ham meget gunstige vilkår, da der er uendelige muligheder for at komme i kontakt med nye ofre, siger anklager Annette Ahm om den tiltaltes chancer for at begå forbrydelser igen.

Da forsvarer Flemming Wahren rejste sig for at kommentere på skyldsspørgsmålet, var det første gang i sagen, at han sagde mere end et par enkelte sætninger.

Han pointerede, at han ikke modsiger anklageren, da Christian Ambrosius Dehn selv har ønsket en forvaringsdom. Den 38-årige har da også valgt at modtage dommen.