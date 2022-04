Mand kravler op på tog og får kraftigt stød fra køreledning

En 27-årig mand er fragtet til Rigshospitalet med helikopter efter at have fået stød fra en køreledning på Næstved Station natten til lørdag.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Joy Haensel tidligt lørdag morgen.

Manden er i stabil, men kritisk tilstand.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 03.44.

- Den går på, at der har været en hændelse på Næstved Station, hvor en ung mand, der er kravlet op på et tog, har fået stød fra en køreledning, siger Joy Haensel.

Det er et vidne, som kontakter alarmcentralen.

- Anmelderen fortæller, at vedkommende har set en person oppe på toget og har hørt et knald og set ham falde ned, siger vagtchefen.

Næstved Station ligger ikke langt fra bymidten, så der er ifølge politiet en del mennesker, der færdes på den strækning.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har identificeret den tilskadekomne mand. Der er tale om en 27-årig mand fra lokalområdet.

Det er uvist, hvorfor manden kravlede op på toget.

- Vi har afhørt en række vidner på stedet, men jeg vil ikke gå ind i de nærmere detaljer på nuværende tidspunkt, siger Joy Haensel lørdag morgen.

Banedanmark oplyser på sin hjemmeside, at det kan være livsfarligt at komme tæt på en kørestrømsledning.

- Et tog skal bruge 25.000 volt for at køre. Toget kan få energien fra kørestrømsledninger. Ledningerne er livsfarlige at komme tæt på, fordi de ikke er isolerede, skriver Banedanmark.

25.000 volt er 108 gange mere end spændingen i en almindelig stikkontakt og 500 gange mere, end et menneske kan tåle.

- Strømmen er så kraftig, at du ikke engang behøver at røre ledningen for at få stød, du kan dø af. De er livsfarlige op til 1,5 meter væk - og selv på den afstand kan du blive dræbt.

Der er ifølge Banedanmark strøm på køreledningerne, selv om togene holder parkeret.