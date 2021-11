Mand løslades i sag om hærværk på jødisk gravplads

En mand, der i byretten blev dømt for hærværk på jødisk gravplads, er blevet løsladt.

Det skriver regionalmediet Nordjyske.

Den 29-årige er sat på fri fod, i forbindelse med at hans ankesag i Vestre Landsret er blevet udskudt fra mandag, hvor landsretten efter planen skulle have afsagt dom, til januar.

Landsretten har valgt at følge forsvarerens påstand om, at politiet skal foretage yderligere efterforskning, inden der kan afsiges dom i sagen.

Politiet skal se nærmere på den tiltaltes spilkonsol, fordi den 29-årige hævder, at han på tidspunktet for forbrydelsen var logget ind på sin Xbox og sad og spillede på den med en ven.

En forklaring, som han og et vidne begge gav i byretten, men som dommerne dengang valgte at tilsidesætte.

I byretten blev den 29-årige tidligere i år idømt et års ubetinget fængsel for hærværk på den jødiske gravplads i Aalborg ved at have hældt rød maling ud over en mur og kastet dukker med rød maling ind på gravpladsen.

Det var samtidig en overtrædelse af racismeparagraffen, mente byretten, idet jøder blev hånet og nedværdiget på grund af deres tro.

I dommen, der blev afsagt af Retten i Aalborg i juni, indgik der dog også en betydelig reststraf på ti måneder fra en tidligere sag, hvor han var dømt for trusler, ærekrænkelse og våben.

Ankesagen forventes at blive ført ved Vestre Landsret 10. og 11. januar.