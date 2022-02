Mand løsladt efter mistænkeligt dødsfald

Den mand, der mandag blev anholdt af politiet efter et mistænkeligt dødsfald i Nr. Felding, er nu blevet løsladt.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Anholdelsen skete med henblik på at fastlægge de nærmere omstændigheder ved dødsfaldet. På baggrund af afhøringer og undersøgelser af manden var der ikke grundlag for at opretholde anholdelsen og kræve ham varetægtsfængslet. Han er derfor løsladt igen', skriver politiet.

Manden blev anholdt, efter at politiet tidligt mandag eftermiddag havde fundet en død kvinde, der lå død i sit hjem i Nørre Felding i nærheden af Holstebro.

Siden anmeldelsen, der kom mandag klokken 13.17, var politiet massivt til stede med både hundepatruljer og kriminalteknikere.

'Kvinden vil i dag blive obduceret med henblik på at klarlægge dødsårsagen. Indtil politiet kender dødsårsagen, betragtes dødsfaldet som mistænkeligt. Det er dermed også på nuværende tidspunkt for tidligt at konkludere, om der ligger et strafbart forhold bag dødsfaldet', skriver politiet videre i pressemeddelelsen. De afventer nu obduktionen af kvinden.