Mand løsladt i voldtægtssag

Politiet har valgt at løslade manden, der sent fredag aften blev anholdt og sigtet i en voldtægtssag.

Det oplyser Chenette Westergaard, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

- Manden er fortsat sigtet, og politiet efterforsker fortsat sagen, tilføjer hun.

Den sigtede blev anholdt, efter at en kvinde anmeldte en voldtægt begået i Jernbanegade i hjertet af København.

Politiet har tidligere oplyst, at forholdet skal have udspillet sig på åben gade, og at det udspandt sig tidligere fredag aften. Man har dog ikke ønsket at oplyse yderligere detaljer.

I forbindelse med efterforskningen afspærrede politiet Jernbanegade i et par timer, mens de tekniske undersøgelser stod på.

Den sigtede er beskrevet til at være en mand i 20'erne.