Mand med gevær måtte gasses ud af lejlighed i Nuuk

Et flere timer langt drama i Nuuk er afsluttet, efter at politiet har anholdt en 36-årig mand i en lejlighed i den nordvestlige del af byen.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse natten til tirsdag dansk tid.

Politiet modtog klokken 14.26 lokal tid en anmeldelse om, at en mand i en lejlighed i området omkring vejen Paarnat kunne være til fare for andre på baggrund af trusler, han havde fremsat.

Truslerne var også rettet mod politiet.

Politiet forsøgte gennem tre timer at tale manden til ro. Det lykkedes ikke, og derefter afspærrede politiet området ved den 36-åriges lejlighed.

Det skete, fordi politiet frygtede, at manden kunne udgøre en fare for andre, hvis han gjorde alvor af sine trusler.

- Klokken 20.31 valgte politiet at skyde gas ind i lejligheden for at tvinge manden ud, skriver politiet i nattens pressemeddelelse.

Knap en time senere blev personen anholdt og sigtet for trusler mod politiet.

Politiet anser derfor den 'potentielt farlige hændelse' for afværget.

- Alle afspærringer i området er ophævet. Borgerne kan igen færdes trygt i området, står der i pressemeddelelsen.