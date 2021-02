Mand med kniv skudt af politiet på togstation

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En mand er natten til torsdag blevet skudt af politiet på togstationen i Lundby.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet beretter ikke noget om mandens tilstand.

Episoden udspillede sig mere præcist natten til torsdag klokken 01.35. Ifølge pressemeddelelsen havde manden opført sig truende med en kniv over for togpersonalet og andre passagerer i et regionaltog på Lundby Station.

Det var anholdelsen, der udviklede sig, og politiet afgav et skud. Manden er blevet overført til et hospital.

Overgivet til DUP

Sagen er overgivet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), og derfor har politiet ikke flere kommentarer til sagen.

Politiinspektør hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver fortæller til Ekstra Bladet, at den tilskadekomst, der har været ved episoden, er beskrevet i pressemeddelelsen - det vil altså sige, at der ikke er andre end knivmanden, der er kommet fysisk til skade.

Togtrafikken vil være påvirket af politiets arbejde de kommende timer.

DSB skriver på Twitter, at al togdrift mellem Nykøbing Falster og Næstved er erstattet af togbusser.

Lundby er en mindre by mellem Næstved og Vordingborg.