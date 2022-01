Mand mistænkt for at have dræbt betjent i New York er død

En 47-årig mand, der ifølge politiet i New York City dræbte en betjent fredag, er død.

Det oplyser Eric Adams, borgmester i New York City, mandag ifølge avisen New York Post.

Den formodede drabsmand - Lashawn McNeil - blev ramt af skud affyret af en betjent og indlagt i kritisk tilstand.

Ved hændelsen i bydelen Harlem blev den 22-årige politibetjent Jason Rivera dræbt af skud. Det er første gang siden 2019, at en betjent dræbes af skud i storbyen.

Riveras makker blev også ramt af skud. Hans tilstand er stadig kritisk ifølge avisen.

- Jeg håber, at han brænder op i helvede, siger en unavngiven betjent om den afdøde Lashawn McNeil til avisen.

McNeil skød mod betjentene med en pistol, der var udstyret med et ekstra magasin af kugler.

McNeils mor fortæller til New York Post, at sønnen var mentalt syg.

Hun fortryder, at hun alarmerede politiet fredag efter et skænderi med sønnen, og bebrejder sig selv for den tragedie, der fulgte.

- Havde jeg vidst det, ville jeg aldrig have foretaget opkaldet, siger hun til avisen mandag.

Da betjentene rykkede ind i morens lejlighed i Harlem, åbnede McNeil døren fra et soveværelse og affyrede skud.

McNeil forsøgte at flygte, men en betjent ramte ham i armen og hovedet.

Han havde tidligere været på kant med loven og blandt andet været anholdt for ulovlig våbenbesiddelse.

Den pistol, McNeil anvendte fredag, var meldt stjålet i Baltimore i 2017.

Fredagens hændelse var tredje gang på fire dage, at betjente blev ramt af skud i New York City.

Borgmester Eric Adams, der selv er tidligere politibetjent, efterlyste efter fredagens skyderi landsdækkende tiltag fra præsident Joe Bidens administration i Det Hvide Hus.

- Der er brug for, at Washington tager ansvar og får stoppet tilførslen af skydevåben til New York og andre byer som New York, sagde Adams.