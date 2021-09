Mand mistænkt for menneskesmugling udleveres til Frankrig

Det gjorde ingen forskel for en 37-årig mand, at han fik Vestre Landsret til at vurdere, hvorvidt han skal udleveres af Danmark til Frankrig.

Landsretten er nået frem til samme resultat: Manden skal sendes videre fra det danske retssystem til det franske. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

I Frankrig er han blandt andet sigtet for menneskesmugling og uagtsomt manddrab.

Det var den 22. juni i år, at dansk politi modtog en henvendelse fra de franske myndigheder, der bad om at få den 37-årige mand anholdt. Han har i flere år boet i Viborg med sin familie.

Foruden menneskesmugling og uagtsomt manddrab er han også sigtet for fareforvoldelse og deltagelse i en kriminel organisation.

Ifølge de franske myndigheder har han været dybt involveret i smugling af migranter ved at have købt flere både til at fragte de mange mennesker over Den Engelske Kanal. Det stod angiveligt på fra september 2020 til juni 2021.

Mediet Daily Mail har tidligere beskrevet, at fransk politi i samarbejde med Europol kom på sporet af manden og derefter anmodede Danmark om at få ham udleveret.

Ifølge den britiske avis tager sagen mod den 37-årige mand udgangspunkt i en tragedie, hvor bådflygtninge i oktober sidste år druknede på vej over havet fra Frankrig til England.

Blandt de druknede var en blot 15 måneder gammel dreng og flere fra hans familie.

Den 37-årige, der ifølge Daily Mail har rødder i Iran, blev tidligere på året varetægtsfængslet in absentia - uden at være til stede - i den franske by Dunkerque.

Midt- og Vestjyllands Politi anholdt manden den 23. juni, og han har siden siddet varetægtsfængslet.

Mandag i sidste uge afgjorde Retten i Viborg, at han skulle sendes til Frankrig. Onsdag stadfæstede landsretten altså den beslutning.

Den 37-årige nægter sig skyldig.