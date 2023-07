Mand mistænkt for voldtægt af barn under ferie i Danmark

En svensk mand er blevet anholdt og varetægtsfængslet for en voldtægt af et barn, som politiet mistænker ham for at have begået.

Voldtægten skulle have fundet sted i juni under en familieferie i Danmark.

Det skriver det svenske medie Borås Tidning.

Det er barnets forældre, der efter hjemkomst til Sverige har anmeldt manden, skriver mediet, der har talt med kammeranklager Andreas Lennartson.

Det førte til, at politiet onsdag anholdt manden, og fredag besluttede retten så at varetægtsfængsle ham for at have voldtaget et barn.

- Det er en følsom sag dels set fra sagsøgerens perspektiv, men også set fra den mistænktes perspektiv, fordi der er tale om en familiesituation, siger Andreas Lennartsson til Borås Tidning.

- Det er meget tidligt i efterforskningen, så jeg ønsker ikke at kommentere på de nærmere detaljer, siger kammeranklageren.

Ifølge mediet er manden ikke tidligere dømt for forbrydelser af den karakter.

Både offeret og den formodede gerningsmand kommer fra området Sjuhärad, hvor byen Borås også ligger.