Mand mumificerede sin mor: Ville modtage hendes pension

En østrigsk mand har tilstået at have mumificeret sin mors lig, så han fortsat kunne modtage hendes pension

Østrigsk politi har fundet et liget af en 89-årig kvinde, der døde for lidt over et år siden og er blevet mumificeret af hendes søn i en kælder.

Den 66-årige søn ville gerne blive ved med at modtage sin mors pensionsydelser.

Det skriver The Guardian.

Sønnen tilstod i et forhør, at han har nedfrosset sin mor med ispakker for at forhindre lugt og pakket hende ind i bandager for at opsuge kropsvæsker. Herefter har han overhældt liget med kattegrus, så liget endelig kunne blive mumificeret.

Manden boede sammen med sin mor, som menes at have været ramt af demens, nær Innsbruck.

Postbud undrede sig

Sønnen fik morens pensionsydelse med posten hver måned. En ny postmand ville gerne selv se moren, men da sønnen nægtede dette, kontaktede postmanden politiet, der fandt liget lørdag.

I alt har manden modtaget, hvad der svarer til cirka 370.000 danske kroner, mens moren har ligget død i kælderen.

Manden er tiltalt for svindel og for at skjule et lig.