Mand nåede ikke flyet i Kastrup - havde 5,5 millioner i kuffert

For anden gang inden for relativ kort tid er rejsende med store millionbeløb blevet afsløret i lufthavnen i Kastrup. Begge mænd var på vej ud af Danmark.

Den nyeste sag handler om en mand, der i weekenden er blevet varetægtsfængslet i en sag om cirka 5,5 millioner i danske og svenske kroner.

Manden sigtes for groft hæleri, oplyser senioranklager Signe Egsgaard fra Københavns Politi.

Retsmødet lørdag, hvor en dommer i Københavns Byret besluttede at varetægtsfængsle den rejsende frem til slutningen af november, blev holdt bag lukkede døre. Årsagen er, at politiet vil forsøge at efterforske videre i sagen.

Hvor manden, der er i 40'erne, skulle flyve hen med de mange kontanter, ønsker senioranklageren ikke at fortælle.

Destinationen kendes derimod i sagen om den næsten jævnaldrende mand, der midt i oktober ligeledes blev afsløret med en usædvanlig værdifuld bagage i lufthavnen.

Denne rejsende havde billet til Istanbul i Tyrkiet. I hans kuffert lå cirka 3,5 millioner kroner, har det tidligere været fremme.

Mistanken handler i begge tilfælde om groft hæleri. Det vil sige, at man har fat i udbyttet fra lovovertrædelser.