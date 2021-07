Mand og hund forsvundet

I over tre uger har en 46-årig mand og hans hund været forsvundet.

Efter at have undersøgt sagen og foretaget eftersøgninger, vælger Syd- og Sønderjyllands Politi nu at efterlyse manden med navn og foto.

Der er tale om Bo Rune Jensen fra Gesten i Vejen Kommune. Han er ikke set siden den 17. juni. Sidste livstegn er den 19. juni, hvor han i følge politiets undersøgelser formentlig har befundet sig på Tankbrovej på Esbjerg Havn eller i området omkring havnen.

Mandens hund, som i følge politiet er en stor brun hund, er også forsvundet.

Politiet understreger, at der ikke er noget, som tyder på, at der er sket en forbrydelse.

Var i hans lejlighed

Efter Bo Rune Gesten blev meldt savnet, har politiet været i hans lejlighed.

- Første gang var vi inde ved hjælp af en låsesmed. Men alt så normalt ud. Der var ikke noget, som sprang os i øjnene. Vi har været i lejligheden endnu en gang siden, siger politikommissær Ole Rahbæk Thomsen, Syd-Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at politiet også har foretaget forskellige undersøgelser, og at man med dykkere har undersøgt havnen.

Han understreger, at man som et voksent menneske har lov til at tage væk for eksempel på ferie uden at oplyse noget til andre, men at der nu er gået noget tid uden livstegn, så politiet valgte at efterlyse manden.

Bo Rune Gesten beskrives som:

Lys i huden

190 cm. høj

Spinkel af bygning

Mørkt, karseklippet hår

Var sammen med sin hund, som heller ikke er set siden den 17. juni

Ingen oplysninger om påklædning



Borgere, der har set Bo Rune Jensen siden den 17. juni, eller som i øvrigt har oplysninger i sagen, kan kontakte Syd-. og Sønderjyllands Politi på telefon 1-1-4.