Mand og kvinde fængslet i voldtægtssag

Kvinden er sigtet for medvirken til voldtægten, der ifølge anmelder fandt sted onsdag

Anklagemyndigheden hos Københavns Politi krævede torsdag en mand og kvinde fængslet i forbindelse med en voldtægtssag.

Ifølge sigtelsen stod den 57-årige mand bag overgrebet, mens kvinden - en 43-årig tidligere voldsdømt - er sigtet for medvirken.

De nægter sig skyldige.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man modtog en anmeldelse om voldtægt onsdag eftermiddag omkring klokken 16. Efterfølgende skred politiet til anholdelse af de to sigtede sent onsdag aften og natten til torsdag.

De to, der begge har anden etnisk herkomst end dansk, blev torsdag fremstillet i Retten på Frederiksberg, hvor de blev varetægtsfængslet i foreløbigt 14 dage.

Begge er beskyttet af navneforbud.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var forurettede til fest med de to sigtede, da den anmeldte episode fandt sted.