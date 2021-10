Mand omkommet i arbejdsulykke

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik mandag klokken 14.23 en tragisk anmeldelse, hvor en 38-årig mand er omkommet i forbindelse med en arbejdsulykke på en adresse i Dalmose, oplyser ordensmagten på Twitter.

Arbejdstilsynet er blevet tilkaldt for at deltage i undersøgelserne, bekræfter vagtchef Lars Westerweel over for Ritzau.

Han ønsker ikke at oplyse, hvilken type virksomhed der er tale om. Vagtchefen ønsker heller ikke at kommentere på, hvordan ulykken er sket, skriver mediet.

Politiet holder kortene tæt ind til kroppen og har for nuværende ingen kommentarer eller yderlige oplysninger i forbindelse til sagen.

Mandens pårørende er underrrettet.

Ekstra Bladet følger sagen ...