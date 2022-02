Mand omkommet i drukneulykke

En mand er onsdag afgået ved døden i forbindelse med en drukneulykke i Tejn Havn på Bornholm.

Det skriver Bornholms Politi på Twitter.

Anmeldelsen indløb ifølge TV 2 klokken 11.20, og manden blev erklæret død på sygehuset.

Bornholms Tidende skriver, at Bornholms Brandvæsen har bragt manden på land, og at sagen er blevet overdraget til Bornholms Politi.

Bornholms Politi skriver, at manden er identificeret, men at politikredsen af hensyn til hans pårørende for nuværende ikke har yderligere at oplyse.

